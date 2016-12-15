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Бронемашина, в которой находился генерал российской армии, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин, подорвалась на фугасе в Сирии, в результате чего генерал получил тяжелые ранения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к Минобороны источники.

По информации издания, инцидент произошел 16 февраля в провинции Хомса. Милюхин и еще пять военнослужащих направлялись из района аэродрома Тияс в Хомс в бронемашине «Тигр» в автоколонне. В четырех километрах от Тияса машина подорвалась на радиоуправляемом фугасе, заложенном вблизи дороги, а колонна подверглась обстрелу.

В Хомсе генерал должен был оценить уровень готовности сирийской армии и сообщить бойцам новые вводные Генштаба ВС России.

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