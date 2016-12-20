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Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика в социальных сетях. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил кассацию заместителя генерального прокурора РФ Леонида Коржинека на приговор. Как пишет в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков, Чудновец решено оправдать и немедленно освободить из колонии.

«Все зависит от того, насколько быстро постановление поступит в колонию. По закону это семь дней, но, я думаю, к 8 марта нужно сделать девушке такой подарок», – заявил Бушмаков.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. В конце февраля Верховный суд счел доводы Генпрокуратуры, которая попросила освободить Чудновец, «заслуживающими внимания» и обязал областной суд пересмотреть дело воспитательницы.

Катайский районный суд в ноябре 2016 года приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Воспитательницу признали виновной по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В декабре того же года после апелляции срок Чудновец был сокращен до пяти месяцев.