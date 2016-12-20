09:29

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, обвиняемый во взятках, в начале судебного процесса потребовал от следствия разъяснить, где находятся вещественные доказательства его вины. Об этом сообщает РИА Новости.

«По ряду эпизодов я даже не знаю людей, о которых говорила прокуратура. По восьми из девяти эпизодам следствие меня не допрашивало ни как обвиняемого, ни как свидетеля. <…> Где вещественные доказательства? Где ручка за 36 млн рублей?» – цитирует Хорошавина ТАСС.

Экс-глава Сахалина не признал вину по предъявленным ему обвинениям, а также поинтересовался, где находится главный член преступной группы – бывший руководитель секретариата Хорошавина Вячеслав Горбачев. «По данным следствия, именно он держал в руках эти взятки, почему его нет в этой приятной компании на скамье? Следствие, как я понимаю, построено исключительно на его показаниях», – отметил Хорошавин.

В свою очередь, представитель Генеральной прокуратуры Денис Штундер заявил, что защитники Хорошавина пытаются затянуть процесс на неопределенный срок, передает «Интерфакс». На вопрос экс-губернатора о вещественных доказательствах Штундер заявил, что участники процесса будут работать «с теми доказательствами, которые предоставило следствие».

Суд Южно-Сахалинска 6 марта начал рассмотрение по существу дела Хорошавина и ряда его бывших подчиненных, которые обвиняются по частям 5 и 6 статьи 290, статье 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Кроме бывшего губернатора Сахалина, на скамье подсудимых – заместитель Хорошавина Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. По данным следователей, общая сумма взяток, полученных чиновниками, составляет около 522 млн рублей, а Хорошавин имел «свою долю» во всех крупных региональных проектах.