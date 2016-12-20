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Французская группа PSA, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, объявила о сделке с General Motors, в рамках которой станет владельцем марок Vauxhall и Opel. Соответствующий пресс-релиз опубликован PSA 6 марта.

Общая сумма сделки PSA Group по приобретению европейского бизнеса GM Financial, а также подразделения Opel/Vauxhall составит €2,2 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале 2017 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.

В результате на рынке Европы будет создан второй по величине автопроизводитель после Volkswagen с долей 17%. Как указывает Associated Press, объединенная компания сможет выпускать до 5 млн машин в год.

О том, что PSA ведет переговоры о покупке европейского бизнеса General Motors, стало известно 14 февраля. По оценкам Bloomberg, сумма сделки могла составить $2 млрд.