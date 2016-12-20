10:32

По делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова задержали россиянку. Об этом сообщает CNN Turk.

Девушка по имени Екатерина Б. якобы контактировала с убийцей посла Мавлютом Алтынташем. По данным полиции, они созванивались и общались по WhatsApp, но не встречались лично.

Сообщается, что 33-летняя россиянка была посредником между проститутками из России и клиентами.

До этого по делу об убийстве посла были задержаны шесть человек. Четверо из них служили вместе с Алтынташем в полиции, а пятый, по данным прокуратуры, был «активистом террористического течения Фетхуллаха Гюлена», которого власти Турции считают организатором попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Нападавшим оказался бывший сотрудник турецкой полиции 22-летний Мавлют Мерт Алтынташ. Он был застрелен на месте происшествия.