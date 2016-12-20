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В городе Озерск Челябинской области 2 марта был похоронен 23-летний Иван Слышкин, который погиб при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, Слышкин погиб от снайперской пули. На памятнике указана дата смерти – 12 февраля 2017 года. Тело погибшего доставили в Озерск друзья.

В Сирию Слышкин поехал, чтобы заработать деньги на свадьбу, указывает Znak.com. Ранее он занимался боевыми единоборствами, а срочную службу проходил в Чечне. У Слышкина имелись награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».

Согласно официальной информации Минобороны, за время российской операции в Сирии с сентября 2015 года погибли 29 военных и две медсестры. Сколько военнослужащих РФ находится в Сирии, официально не известно.

В конце февраля сообщалось, что в результате подрыва автомобиля Минобороны по пути в сирийский город Хомс погибли четверо российских военных. По неподтвержденным данным, среди погибших был старший лейтенант Вадим Магамуров из Екатеринбурга и морской пехотинец Павел Козаченко. Позднее стало известно, что в бронемашине находился генерал Петр Милюхин, получивший тяжелые ранения.