Может ли в России грянуть революция? Кто от нее выиграет, кто проиграет? Что будет, когда оппозиция придет к власти? Такие разговоры ведутся повсюду и создают впечатление, что 2017 год – это новый 1917-й, и повестка дня столетней давности вновь актуальна. На чем основано это ощущение? Есть ли что-то общее между нынешней ситуацией в России и событиями столетней давности, когда буйные рабочие Петрограда вместе с солдатами, которым сильно надоела война, и элитами, которым сильно надоел царь Николай, устроили революцию? Многим хочется найти мистическую связь, но анализ фактов показывает – скорее всего, ничего такого у нас не случится.

Дело в том, что в единое понятие «революция» мы часто объединяем совершенно разные явления, а потом удивляемся, почему представления о революционности текущей ситуации не оправдываются. Если же попытаться четко классифицировать различные революции, то обнаружится, что по разным причинам ничего революционного в нашей сегодняшней действительности нет.

1. «Великие» революции

Так называемые «великие революции», радикальным образом менявшие жизнь миллионов людей, часто происходили в ситуации, когда уровень жизни широких масс населения сильно снижался. Прямо по Ленину: низы не хотят жить по-старому, верхи не могут по-старому управлять, и тяготы обостряются выше обычного. Именно такой была наша февральская революция 1917 года. В целом Россия до начала Первой мировой неплохо развивалась, но трудности военного времени резко обострили противоречия, накапливавшиеся в эпоху модернизации, и гнев разных групп населения выразился в свержении монархии.