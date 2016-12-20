12:30

Банковская система Китая впервые стала крупнейшей в мире, подсчитала Financial Times.

Общая стоимость активов китайских банков в конце 2016 года превысила 33$ трлн, обогнав банки еврозоны, активы которых издание оценило в 31$ трлн. Китайская банковская система более чем в 3,1 раза больше ВВП страны. Отмечается, что три крупнейших банка в мире также находятся в Китае.

Эксперты отмечают, что это связано с увеличением кредитования, которое правительство стимулировало после кризиса 2008 года, чтобы ослабить его последствия. При этом экономисты уверены, что увеличение банковской системы Китая не повод для радости из-за высоких кредитных рисков и неэффективности распределения ресурсов.

Аналитики также подчеркнули, что правительство часто прибегает к банковским займам для развития инфраструктуры и этим сделало экономику зависимой от банковского кредитования.

Ранее Центральный банк Китая спрогнозировал замедление темпов роста ВВП в 2017 года до 6,5%. Это станет худшим показателем за 26 лет. Замедление роста китайской экономики связано с планами провести экономические реформы и сократить наращивание долга.