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Недобросовестные российские банки фактически занимаются созданием виртуальной реальности, когда ведут манипуляции со вкладами и создают вымышленных заемщиков. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, в котором описал самые распространенные виды мошенничества, которыми занимаются «потемкинские банки».

«Проводя наши финансовые расследования, мы поняли, что имеем дело с целым бизнесом по созданию нереальных заемщиков. Это услуга, которая продается банком. Создается большое количество юридических лиц, оформляются договоры между ними (купли-продажи, консалтинговых услуг, аренды), по всем этим юридическим лицам идут финансовые потоки», – пояснил он.

По словам Поздышева, этим «виртуальным миром» управляют серверы, которые даже могут не находиться в банке: специальные программы следят за тем, чтобы у таких «заемщиков» не возникало никаких задолженностей в отчетности. Поэтому ЦБ следит за налоговыми платежами, а также проводит физические проверки в офисах заемщиков, чтобы понять, действительно ли они ведут деятельность.

Кроме того, определенную «виртуальную реальность» банки создают при манипуляциях с вкладами. Одна из схем предполагает, что банк без ведома вкладчиков снимает их средства для использования в собственных целях, а клиентам выдает фальшивые выписки со счетов. В результате «банк самостоятельно начинает управлять вкладами и создает виртуальную реальность, как будто бы эти вкладчики сняли деньги, что и показывает нам в отчетности», – указал Поздышев.

Представитель ЦБ рассказал, что к 2019 году регулятор рассчитывает завершить расчистку финансового сектора от «потемкинских» банков. По подсчетам Reuters, в результате в России останется около 400 кредитных организаций. Сейчас их 619 (филиалов – около 1,1 тысячи).

Оздоровление банковского сектора сейчас является приоритетом для ЦБ. За последние три года (после назначения главой ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году) ЦБ закрыл около 300 финансовых организаций, в том числе почти 100 – в 2016 году.