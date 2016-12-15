Если пути от авторитаризма к демократии разнообразны, то путей от демократии к авторитаризму, по большому счету, только два: силовой переворот или узурпация власти правителем, который первоначально приобрел ее демократическим путем. Об этом можно было бы поговорить, но такой разговор свелся бы к обсуждению прошлого – в нашем случае, совсем недавнего. Однако будущее интереснее. И раз уж России, возможно, предстоит переход к демократии, то стоит предварительно оценить экономические, социальные и политические обстоятельства, которые могут ему воспрепятствовать.

Экономика автократии

Ничего особенно сложного или удивительного в переходе к демократии нет. Мир меняется, но если отвлечься от спекуляций по поводу того, куда он идет в свете победы Трампа, глобального потепления или общего кризиса мировой финансовой системы – то есть событий, несомненно, важных, но либо не давших пока никаких ощутимых результатов, либо вовсе не случившихся, – он остается прежним в своих базовых механизмах. Демократия относится к их числу. Это политическая система, оптимизированная для современного общества, со всеми его недостатками и достоинствами. Собственно говоря, многообразие путей к демократии служит лишь отражением ее превосходства над авторитаризмом.

Авторитаризм – неадекватная современному миру форма правления, поэтому для ее сохранения надо прилагать особые усилия. Но бывают экономические обстоятельства, которые могут сделать эти усилия более успешными. Парадоксально, но сохранению авторитаризма помогают два абсолютно разных состояния экономики: либо бурный рост, либо стремительный спад.