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Воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком, вышла на свободу. Об этом в фейсбуке написал ее гражданский муж Андрей Мясников.

Он пояснил Znak.com, что ему позвонили сотрудники ФСИН и сообщили адрес, куда его жену отвезли из колонии.

«Попросили подъехать ее забрать, но без журналистов. Зачем были предприняты эти действия, во ФСИН не пояснили», – подчеркнуло издание.

Ранее в Кремле заявили, что приветствуют решение суда. Президент России Владимир Путин не оставил это дело без внимания, подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

6 марта суд отменил приговор Чудновец и постановил немедленно освободить ее из колонии. Кроме того, за воспитательницей признали на реабилитацию и компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Адвокат Чудновец Алексей Бушмаков подчеркивал, что его подзащитную могут освободить в тот же день. По закону на отправку постановления в колонию дается семь дней.

Евгения Чудновец в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, в котором сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Ее признали виновной по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

В декабре после апелляции срок Чудновец сократили до пяти месяцев. В конце февраля Верховный суд по просьбе Генпрокуратуры обязал областной суд пересмотреть это дело.