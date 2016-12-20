12:21

В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Трансляцию заседания ведет Международный суд ООН.

Киев обвиняет Москву в причастности к крушению пассажирского Boeing в Донбассе, обстрелам гражданского населения в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Украина требует обязать Россию прекратить поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, «которые вовлечены в акты терроризма». Помимо этого Киев требует выплатить компенсацию за сбитый самолет рейса MH17.

По версии властей Украины, расовая дискриминация заключается в проведении референдума в Крыму, который Россия «стремилась осуществить в обстановке насилия и запугивания нероссийских этнических групп», и нарушении прав крымских татар.

Заседания пройдут с 6 по 9 марта, Киев представит свою позицию 6 и 8 марта, Москва – 7 и 9 марта.

Иск украинской стороны был подан в середине января. Тогда же президент Украины Петр Порошенко объяснил, что претензии Киева связаны с включением Крыма в состав РФ, ситуацией в Донецке, а также политикой «уничтожения и дискриминации» в Крыму.

В свою очередь, российский МИД заявил в январе, что обращение Украины в суд Гааги «преследует лишь сиюминутные политические интересы», а «основной – если не единственной – целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в международный суд».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам проведенного среди местного населения референдума, где большинство участников высказалось за выход из Украины. После этого в Донбассе начался вооруженный конфликт, а страны Запада, в том числе США и ЕС ввели санкции в отношении РФ.

В феврале 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором ответственным за сбитый над Донбассом рейс MH17 назвала бывшего российского военного Сергея Дубинского (ранее известного как боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики «Хмурый»). Сам Дубинский позднее назвал доклад Bellingcat попыткой «увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского “Бука”».