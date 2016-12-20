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В Кремле приветствуют решение суда об отмене приговора воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика с издевательствами над ребенком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6 марта Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор Чудновец. Решено было немедленно освободить ее из колонии. Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков отмечал, что его подзащитную выпустят, как только постановление поступит в колонию. По закону на это дается семь дней.

Суд также признал право Чудновец на реабилитацию и компенсацию морального вреда за четыре месяца, проведенные в колонии. По словам защитников воспитательницы, она будет добиваться компенсации и восстановления своего доброго имени.

В конце февраля Генпрокуратура просила отменить приговор Чудновец. Верховный суд (ВС) счел доводы ведомства «заслуживающими внимания» и обязал областной суд пересмотреть дело воспитательницы.

Евгения Чудновец в ноябре 2016 года была приговорена к шести месяцам лишения свободы за перепост ролика, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться. Воспитательницу признали виновной по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). После подачи апелляции в декабре того же года суд снизил срок педагогу до пяти месяцев.

22 февраля ВС отменил приговор Ильдару Дадину, который был осужден за неоднократные нарушения на митингах. Как сообщали источники СМИ, близкие к руководству Генпрокуратуры, ведомство «самостоятельно» приняло решение об освобождении Дадина и Чудновец, так как «невиновность обоих фигурантов была очевидна».