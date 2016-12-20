12:51

В Кремле приветствуют решение суда об отмене приговора воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика с издевательствами над ребенком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что, собственно, и произошло», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6 марта Курганский областной суд удовлетворил кассацию Генпрокуратуры и отменил приговор Чудновец. Решено было немедленно освободить ее из колонии. Адвокат воспитательницы Алексей Бушмаков отмечал, что его подзащитную выпустят, как только постановление поступит в колонию. По закону на это дается семь дней.

Суд также признал право Чудновец на реабилитацию и компенсацию морального вреда за четыре месяца, проведенные в колонии. По словам защитников воспитательницы, она будет добиваться компенсации и восстановления своего доброго имени.

Заметка дополняется.