13:15

Авиакомпания «Победа» решила обучить своих сотрудников единоборствам, чтобы избежать затрат на частных охранников, которых перевозчик планировал нанять для защиты персонала от агрессивных пассажиров. Об этом рассказал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков, передает «Интерфакс».

«Мы нашли более выгодный вариант: будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», – пояснил он.

По словам Калмыкова, привлечение частных охранных фирм увеличило бы цены на авиабилеты на 2%. По оценкам главы «Победы», мастер-классы по самообороне обойдутся дешевле и на стоимости билетов не повлияют.

Дочерняя компания «Аэрофлота» объявила, что наймет частных охранников, в середине февраля. По мнению «Победы», сейчас законодательство предусматривает «недостаточно жесткие» меры, применяющиеся к «агрессивным пассажирам». Одновременно в «Победе» пожаловались на агрессивные действия пассажиров по отношению к персоналу перевозчика.