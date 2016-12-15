В свежем номере журнал Массачусетского технологического института MIT Technology Review представил ежегодный список прорывных технологий – «10 Breakthrough Technologies 2017», в котором специалисты MIT отбирают главные технологические тренды наступившего года. Некоторых из них еще придется подождать, а какие-то уже внесли значительный вклад в науку и повседневную жизнь.

Борьба с параличом

Наука уже позволяет парализованным людям двигаться – впервые публике показали в действии экзоскелет, управляемый мозгом больного, еще в 2014 году. С тех пор его разработчики – ученые из лаборатории нейробиолога Мигеля Николесиса из Университета Дьюка – научились частично восстанавливать нервную проводимость конечностей паралитиков, тренируя их с помощью экзоскелетов.

Теперь для борьбы с параличом открылись новые возможности. Для управления экзоскелетами Николесиса нужно было извне считывать импульсы в мозге человека, чтобы он мог двигать всей конструкцией. Прибор, изобретенный профессором Грегуаром Куртином из Федеральной политехнической школы Лозанны, позволяет восстановить двигательную функцию без применения внешнего аппарата. Паралич конечностей наступает в результате повреждения нервов спинного мозга, отвечающих за их движения – сигналы, посылаемые туда моторной корой головного мозга, до них не доходят. Чтобы восстановить путь нервного импульса, Куртин придумал соединять моторную кору и отсеченные травмой нейроны в спинном мозге с помощью радиосигнала.

Система содержит два «переговаривающихся» друг с другом прибора: один вживляется рядом с головным мозгом, второй – в спинной. Куртин с коллегами уже испробовал их на обезьяне – с помощью них та смогла без проблем идти всеми четырьмя лапами, хотя одна из них была обездвижена надрезом в спинном мозге. Приборы по размеру не превышают почтовую марку. Другая команда ученых из Университета Кейс Вестерн Резерв уже провела испытания на человеке – мужчина смог двигать парализованной рукой (даже разжимать пальцы), помогая себе подпружиненным подлокотником.

Ученые надеятся, что вскоре похожим способом удастся лечить и слепоту – с помощью чипа, вживляемого в глаз – и, возможно, даже бороться с болезнью Альцгеймера. Уже сейчас подобная методика используется для лечения глухоты (имплантанты вставляются во внутреннее ухо). Сейчас коллега Куртина Джон Донохью модернизирует первоначальную версию бесконтактного прибора, пытаясь придать ему скорость на уровне интернета. Как замечает MIT Technology Review, полное преодоление паралича технологическим путем станет возможным уже через 10–15 лет.