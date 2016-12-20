13:58

Минэкономразвития и Минкомсвязи следует проработать возможность применения технологии блокчейн (blockchain) при подготовке программы «Цифровая экономика». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 6 марта, передает «Интерфакс».

«Нужно проанализировать вообще, насколько это применимо в нашей системе управления – и государственного управления, и в экономике. В любом случае тема эта действительно новая и популярная», – подчеркнул глава правительства.

По словам Медведева, блокчейн, в частности, может способствовать сокращению бюрократизации в деловом обороте, сообщает ТАСС.

Программа «Цифровая экономика», согласно поручению Медведева, должна быть разработана и утверждена до 11 мая 2017 года. Распоряжение премьера было отдано в декабре 2016 года, после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил запустить «масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики».

С помощью блокчейна работает самая известная виртуальная валюта – биткоин. Первая сделка в России с использованием блокчейна состоялась в декабре 2016 года, в мире – в сентябре того же года.