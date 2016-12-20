14:12

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не планирует ехать в Минск по приглашению министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонида Зайца. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя министра Юлию Мелано.

«Сергей Алексеевич не намеревался туда ехать сам ни до высказывания Лукашенко, ни после этого высказывания. У нас вопросов, которые бы мы хотели обсудить непосредственно при личном присутствии Данкверта в Белоруссии, нет», – сказала она.

По словам Мелано, Данкверт не получал официального приглашения посетить Белоруссию. Она также отметила, что обычно при возникновении проблем с продукцией предприятий какой-либо страны, эта страна направляет своих специалистов в страну, куда осуществляются поставки. Поэтому логичнее выглядел бы приезд белорусских коллег в Россию. «У нас как не было желания, так его и нет», – заключила представитель Данкверта.

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