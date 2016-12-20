14:41

Российские хакеры вымогают деньги у американских организаций за неразглашение «стыдных деталей» из служебной переписки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Целью атак стали левые и либеральные организации в США. Хакеры требовали от $30 тысяч до $150 тысяч в биткоинах. Поддержку хакерам могут оказывать российские спецслужбы, отмечают собеседники издания.

Хакеры, в частности, требовали деньги за непубликацию переписки некоммерческой организации, в которой обсуждалось выделение средств на протесты против президента США Дональда Трампа из средств гранта. Кроме того, деньги требовали у Центра американского прогресса, который связан с бывшим президентом США Бараком Обамой и противников Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Не уточняется, какая группировка стоит за вымогательствами, но эксперты отметили, что хакеры использовали методы взлома, которыми пользовались хакеры Cozy Bear. Эту группировку эксперты ранее связывали с Главным разведывательным управлением России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что протесты против него спланированы либеральными активистами.

Эксперты в области кибербезопасности ранее отмечали, что введенные против России санкции «не отпугнули» хакеров. Аналитики сообщили об увеличении числа кибератак на политические институты Европы.

В Кремле все обвинения в причастности к кибератакам отвергают.