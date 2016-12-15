14:50

Российский военнослужащий Артем Горбунов погиб в Сирии при взятии Пальмиры. Об этом в фейсбуке сообщили активисты группы Conflict Intelligence Team (CIT).

По их данным, 5 марта жена Горбунова оставила сообщение о смерти мужа под сообщением о взятии Пальмиры. Она добавила, что он погиб 2 марта, попав в засаду.

Источники CIT утверждают, что Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде. Активисты косвенно подтвердили эту информацию с помощью фотографии одного из друзей военнослужащего.

В CIT отметили, что это «очередное из множества сообщений о гибели российских военных и бойцов ЧВК, связанных с контрнаступлением на Пальмиру». Группа намерена позднее опубликовать обзор потерь россиян в ходе этой операции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о повторном взятии Пальмиры сирийскими войсками при поддержке ВКС России 2 марта. В Генштабе на следующий день рассказали, что «решающий вклад» в разгром «Исламского государства» внесли Силы специальных операций и Воздушно-космические силы РФ.

Ранее 6 марта Znak.com сообщил, что в Челябинской области похоронен Иван Слышкин, застреленный снайпером в Сирии. По данным издания, участвовать в сирийской операции Слышкин решил, чтобы заработать деньги на свадьбу. В Кремле предложили журналистам обратиться в Минобороны за комментариями по поводу этой публикации.