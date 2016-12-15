15:17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении старшего вице-президента Сбербанка Сергея Иванова главой «Алросы». Об этом сообщает ТАСС.

Медведев пожелал Иванову-младшему успехов «в этой непростой работе».

О том, что сын спецпредставителя президента России Сергея Иванова станет новым топ-менеджером «Алросы», 27 февраля заявлял вице-премьер Юрий Трутнев. Предыдущий гендиректор компании Андрей Жарков в тот же день написал заявление об уходе.

Сергей Иванов с апреля 2016 года занимал должность вице-президента Сбербанка. До этого он в течении пяти лет руководил страховой компанией «СОГАЗ». Иванов также работал в «Газпроме» и Газпромбанке.

О том, что Жарков покинет свой пост, 20 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника. Официальные причины такого решения не назывались. По данным «Коммерсанта», к смене руководства привело резкое обострение отношений Жаркова с Минфином и представителями акционеров компании – России и Якутии. Как отмечалось, кандидатура Сергея Иванова поддерживается Минфином.