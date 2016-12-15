В России не любят пальмовое масло, и это еще мягко сказано. Действия противников тропического импорта больше похожи на крестовый поход. Центральные телеканалы пестрят скандальными разоблачениями. Фермеры хотели бы снабдить продовольственные товары на основе «пальмы» какой-нибудь пугающей маркировкой – по аналогии с сигаретами. Минфин с Минсельхозом в прошлом году грозились сделать экономически невыгодным использование пальмового масла в пищепроме – и это на фоне впечатляющей динамики его поставок в Россию.

Ограничить применение масла якобы из-за вреда здоровью предлагают депутаты. При этом, правда, они апеллируют к чему годно, но только не к результатам научных исследований. Еще в 2011 году группа сотрудников Стэнфордского университета попыталась увязать потребление пальмового масла в разных странах со статистикой инфарктов и инсультов. Попытка оказалась спорной и в целом не слишком убедительной для других исследователей, не выявивших прочной связи. Но это не помогло продукту избавиться от скандальности.

Давление не ослабевает, подтверждает Алексей Удовенко, региональный представитель МРОС – Малайзийского совета производителей пальмового масла, де-факто также представляющий здесь интересы индонезийских поставщиков (экспортеры из этих стран Юго-Восточной Азии, часто аффилированные между собой, вместе контролируют четыре пятых мирового рынка). Репутация пальмового масла в России может показаться безнадежно испорченной, но Удовенко все еще рассчитывает вернуть доверие к продукту. Свои аргументы он изложил в интервью Republic.

– Как много масел используется в еде?

– Семнадцать, хотя из производимых в России основная доля приходится на подсолнечное, в меньшей степени – на рапсовое масло.

– А в мире еще есть соевое, кукурузное и много другого. Но, кажется, именно пальмовое масло – рекордсмен по количеству скандалов, причем не только в России. Я прав?

– Россия в этом отношении страна не уникальная, да. Помню, я как-то слушал доклад маркетолога одной международной компании. Он перечислил самые переоцененные и самые недооцененные масла. Первую группу возглавило оливковое масло, а во второй лидировало пальмовое.

– Но речь ведь не просто о недооценке. Именно пальмовое масло, а не оливковое или какое-нибудь льняное повсюду встречает протесты. Легко предположить, что с ним и правда что-то не так. И проблема, возможно, не в одной лишь вырубке тропических лесов, из-за чего рост производства пальмового масла вызывает тревогу на Западе.

– Когда нам настойчиво предлагают ту или иную информацию, нелишне спросить себя, чьи интересы за ней стоят. Кому выгодно? Честно скажу: сколько я работаю, столько прошу у руководства МРОС, чтобы мне разрешили таргетировать конкурентов в качестве ответной меры. Но мне не разрешают. Говорят, что наша задача – информировать, представлять альтернативную точку зрения и не более. Хотя я, как дипломированный специалист по маслам и жирам, поверьте, мог бы многое о них рассказать.

– О ком конкретно?

– О производителях того же подсолнечного масла.

– Так расскажите.