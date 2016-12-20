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Россия не может сейчас увеличивать производительность труда по примеру Китая и других развивающихся экономик – за счет перераспределения трудовых ресурсов. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» за период с 15 февраля оп 4 марта, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ). Документ поступил в Republic 6 марта.

«Масштабный переток трудовых ресурсов из сельского хозяйства в промышленность, аналогичный тому, что происходил вплоть до недавнего времени в Китае, завершился в СССР еще в 30–50-е годы XX века. Столь же масштабно подпитывать переработку село в России уже не может. В России равняться на Китай сейчас невозможно – нужны новые рецепты экономического ускорения, так как фаза первичной индустриализации у нас давно прошла», – отметили экономисты.

При этом специалисты ВШЭ указывают, что «совсем списывать со счетов этот фактор возможного ускорения российской экономики нельзя». Согласно данным Росстата, доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в стране еще достаточно велика и составляет 9% всех занятых в экономике, или более 6 млн человек.

В докладе подчеркивается, что изменение структуры занятости в развивающихся экономиках, когда ресурсы «переливаются» из отраслей с низкой производительностью в высокопроизводительные сектора – самый важный фактор, разгоняющий производительность труда. В результате это помогает обеспечить рост экономики.

О необходимости повышения производительности труда в РФ неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. На форуме «Россия зовет!» в октябре 2016 года он заявил, что «России необходимо добиваться качественно нового роста экономики. Поддерживать инициативы, направленные на создание рабочих мест, улучшение производительности труда».

В январе 2017 года вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Гайдаровском форуме, сообщила, что развитие России замедляет низкоквалифицированный труд мигрантов, который замедляет переход страны к высокопроизводительным местам.