17:02

Бывший заместитель главы Нацгвардии Виктора Золотова – генерал-лейтенант Вячеслав Варчук – арестован по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в суде.

Издание Life сообщило, что Варчук во время допроса признался в получении взятки в 10 млн рублей. Эти деньги ему якобы передал экс-заместитель начальника финансового управления внутренних войск МВД России полковник Александр Костин.

Уголовное дело в отношении Костина было возбуждено ранее, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он пообещал выделить дополнительные 250 млн рублей управлению связи Главного командования ВВ МВД, а взамен потребовал 10 млн рублей.

Костин получал деньги частями с декабря 2015 года по февраль 2016 года, задержан он был в декабре по заявлению передававшего ему взятку Александра Гостева. В Следственном комитете предполагали, что Костин мог действовать в составе организованной группы.

Варчук с 2010 года работал начальником финансового управления Внутренних войск. До этого работал на различных должностях в финансово-экономическом управлении МВД.