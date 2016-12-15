17:39

В Александрии отпустили россиянина, которого ранее задержали по подозрению в попытке провезти самодельное взрывное устройство. Об этом в посольстве РФ в Каире рассказали РИА Новости.

«Его отпустили. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Сейчас он уже улетел из Египта»,- заявили представители посольства.

Гражданин России был задержан в аэропорту Александрии 2 марта. После проведенного осмотра выяснилось, что он не имел при себе ни взрывного устройства, ни его муляжа. Сообщалось, что в его сумке служба безопасности аэропорта нашла банку с газированным напитком, провода и микросхемы.

Авиасообщение России с Египтом было остановлено осенью 2015 года после того, как на лайнере А321, следовавшем из Шарм-эль-Шейха, произошел теракт. Москва и Каир обсуждают условия безопасности в египетских аэропортах, дата возобновления перелетов в Египет на данный момент не известна. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее сообщала, что у российской стороны остались вопросы по безопасности в аэропортах Египта.