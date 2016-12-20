С момента инаугурации президент США Дональд Трамп не сходит со страниц новостных медиа. Каждый день этот человек дает новый повод его обсуждать. То, как он управляет страной, – делая главным источником политической информации личный блог, подчеркивая, что все будет как он скажет, – роднит его с авторитарными правителями, для которых их собственные решения важнее закона. Нина Хрущева, правнучка руководителя СССР, публицист, преподаватель университета The New School в Нью-Йорке и сотрудница аналитического центра World Policy Institute, призывает обратить внимание еще на один, не самый заметный признак авторитаризма американского президента – невидимость первой леди, Мелании Трамп. Как пишет Хрущева в своей статье на сайте Quartz, из наблюдений за Меланией можно вывести немало параллелей между Америкой XXI века и Советским Союзом двадцатого.