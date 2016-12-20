18:22

Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочернее предприятие РЖД, намерена до конца 2017 года предложить Минтрансу ввести ограничения на продажу билетов курильщикам. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ФПК.

В компании считают, что следует отказывать в перевозке пассажирам, ранее привлекавшимся к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования – ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения.

В ФПК отметили, что данные о курящих пассажирах, которые были обнаружены работниками поездных бригад, оформляются с помощью «информационных листов» и передаются полиции для внесения в «Книгу учета совершенных преступлений». Таких листов в 2016 году было оформлено более полутора тысяч.

В марте 2016 года генеральный директор ФПК Петр Иванов заявил, что в поездах не будут организованы ни специальные места для курения, ни отдельные вагоны, где можно будет курить. С середины февраля 2017 года в поездах дальнего следования также запрещены электронные сигареты и вейпы.

Антитабачный закон, который запрещает курение в поездах, вступил в России в силу в 2013 году. В 2014 году в РЖД рассматривали возможность разрешить курить в поездах дальнего следования.