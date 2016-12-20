Россияне проводят в социальных сетях 2 часа 23 минуты в день, показали в 2015 году исследования РОМИРа. Сейчас это время наверняка стало еще больше. Но мало кто отдает себе отчет, на каких условиях они их используют и какими правами обладают. Большинство кликает кнопку «Принимаю» под набранными мелким шрифтом юридическими документами, почти не вчитываясь в текст.

Это неудивительно: пользовательские соглашения, политики конфиденциальности и тому подобные тексты популярных соцсетей занимают по 15–20 страниц, а сухой язык, которым они написаны, делает их чтение не самым увлекательным занятием. Если бы каждый американец читал все правила, по которым посещаемые им сайты распоряжаются его личной информацией, от начала до конца, этот процесс занимал бы у него по 76 рабочих дней в год, посчитали ученые из американского Университета Карнеги – Меллон в 2008 далеком году (с тех пор этот срок, скорее всего, заметно вырос).

Мы решили упростить чтение бесконечных мелких букв, выбрали самые четыре популярные в России соцсети («Вконтакте», Facebook, Instagram, Telegram) и переписали самые неизвестные, важные и полезные фрагменты из их правил доступным языком.

«Вконтакте»

Документы: правила пользования, правила защиты информации о пользователях.

Общий объем: 25 страниц.