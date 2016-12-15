Фальшивые новости как явление существуют примерно столько же, сколько сама журналистика, но впервые о fake news как о факторе, способном влиять на мировые события, заговорили во время предвыборной кампании в США. Фейковым новостям посвящены тысячи статей, сотни научных работ и десятки конференций. Примерно за этот же срок термин полностью девальвировался и приобрел значение «любой информации, которая не устраивает говорящего».

Вчера в Facebook, которую в первую очередь обвиняли в распространении фейков, появилась функция по борьбе с фальшивками. Действует это так: если вам в ленте попадается ссылка, вызывающая подозрение, на нее можно пожаловаться. После этого Facebook отошлет ссылку на анализ группе независимых фактчекеров, и если они подтвердят, что статья не соответствует объективно проверяемым фактам, то ссылка будет отображаться в ленте с пометкой «Независимые эксперты оспаривают правдивость этой информации», а статью нельзя будет превратить в рекламный пост.