В мире растет экономическое неравенство. По данным Credit Suisse на 2016 год, 1% людей владеет 51% мирового богатства по сравнению с 45% в 2009 году. Богатейшие люди мира – менее 10 человек – располагают состоянием, которое, по оценке Oxfam, сравнимо с достатком примерно половины населения Земли (3,6 млрд человек).

Неравенство – тема книги «Великий уравнитель» профессора Стенфордского университета Уолтера Шейдела, вышедшей в начале 2017 года. Его взгляды довольно пессимистичны. На протяжении всей истории, согласно теории Шейдела, разрыв между богатыми и бедными заметно уменьшали лишь катастрофы – войны, распад государств и другие.

Критики Шейдела считают его теорию односторонней. Его упрекают в том, что он упускает из вида «позитивные силы» – другие факторы изменений, кроме масштабных бедствий. Сам Шейдел признает, что экономические меры могут повлиять на ситуацию, хотя эффект от них будет гораздо меньше. В интервью Quarz он рассуждает о том, что в будущем неравенство может стать еще больше – и даже выйдет на качественно новый уровень, на котором появятся «суперлюди», отличающиеся от прочих даже на генетическом уровне.