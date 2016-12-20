18:53

Российский военнослужащий Артем Горбунов, о гибели которого в Сирии ранее сообщили СМИ, погиб 2 марта в районе Пальмиры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Горбунов был убит «при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники», пояснили в министерстве.

Что касается смерти жителя Челябинской области Ивана Слышкина, который, по данным СМИ, был застрелен снайпером в Сирии, в Минобороны сообщили, что «по учетным данным, <…> он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас».

Заметка дополняется.