Стиль немецкого экономиста, основателя и президента Давосского форума Клауса Шваба, возможно, покажется читателю нарочито сдержанным и даже сухим. Но это не умаляет других достоинств автора книги «Четвертая промышленная революция» (вышла в издательство «Эксмо» в прошлом году). А именно: умения анализировать текущие тенденции современности и на их основе конструировать образ будущего – социально-экономического ландшафта, который сформирует индустрия 4.0. Один из неизбежных вопросов при обсуждении темы, как легко догадаться, касается рынка труда. Какие профессии устоят под напором автоматизации, а какие – нет?