О любопытной предвыборной инновации недавно рассказали СМИ Республики Коми. Начиная с выборов в Госдуму 2011 года, в городе Инта при поддержке мэра действовала программа с кодовым названием «Маргинал», она же «Огненная вода». За несколько месяцев до выборов специально обученные люди начинали привлекать представителей социальной группы «маргиналы» к регулярному распитию водки в гаражах или местах народных посиделок. В беседах, сопровождавших мероприятия, «подсадные утки» должны были расположить к себе собутыльников и убедить их поучаствовать в выборах, проголосовав нужным образом. Программа оказалась очень эффективной: при крайне низкой явке в республике в целом, город Инта заслужил похвалу высокого начальства за дисциплинированность избирателей.

Эта история, вызывающая в памяти кадры «Левиафана», показывает то, что большинство из нас знают и на своем опыте: для полноценного анализа выборов недостаточно сравнить программы кандидатов и изучить запросы избирателей. Решающий вклад в результаты может вносить прозаический фактор бесплатно разливаемого алкоголя. Эту скрытую, подводную часть выборов политологи, – которых порой несправедливо упрекают в идеалистичности и оторванности от грубой прозы жизни, – изучают с середины двадцатого века. Голосование в обмен на личные услуги избирателю по науке называется электоральным клиентелизмом, а организации, обеспечивающие такое голосование, – политическими машинами.

При этом только за последние пять лет, благодаря тонким статистическим методикам опросных экспериментов, удалось значительно продвинуться в изучении таких скрытых практик. Результаты этих исследований ставят под сомнение несколько устойчивых стереотипов, в частности:

что основная причина клиентелизма – недостаточная сознательность избирателей,

что подкуп избирателей – основная форма нарушений на выборах,

что мобилизацию избирателей обеспечивает строгая дисциплинированная система,

что покупка голосов несовместима с демократией.

Разобравшись, что не так с этими стереотипами, мы обнаружим, что даже в случае Инты все не так просто, как кажется на первый взгляд.