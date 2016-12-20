19:36

Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал пересмотренный указ о мигрантах. Об этом сообщает Reuters. Церемония подписания прошла в закрытом режиме, но BBC News опубликовало фотографию Трампа, ставящего подпись под документом.

Временный запрет на въезд в США касается граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, но не Ирака. В силу он вступает с 16 марта. Ирак из списка исключен, так как власти государства согласились «усилить сотрудничество» с США в сфере пограничного контроля.

Действие нового указа не будет распространяться на тех, у кого уже имеются действующие американские визы или виды на жительство. Однако сроки запрета на въезд и ограничений на прием беженцев остались без изменений – 90 дней и 120 дней соответственно.

В то же время, всем беженцам, которые уже находятся в США, разрешено остаться. Число вновь прибывающих в страну беженцев ограничивается 50 тысячами человек.

Предыдущий указ, ужесточающий миграционную политику, Трамп подписал 28 января, однако федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа после жалобы штатов Вашингтон и Миннесота. Апелляцию, которую подал Минюст США, суд отклонил.