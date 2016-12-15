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На Большой Морской улице в Санкт-Петербурге задержали шестерых участников несогласованной акции протеста с требованием отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Санкт-Петербург».

Организаторами народного схода выступило движение «Весна». По подсчетам наблюдателей, в нем приняли участие 70 человек. Как уточнило издание Закс.ру, среди задержанных Игорь Андреев, Георгий Жуков, Александр Хмелев, Юрий Васильев и Тимофей Градилов.

По информации «Радио Свобода», активисты водили хороводы вокруг полицейских, выкрикивая: «Кря-кря-кря, ты, Димон, воруешь зря».

https://twitter.com/_Borodulin/status/838800438690467840

Проект «ОВД-Инфо» позже сообщил, что всех активистов отпустили, после того, как составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

Акция протеста состоялась после выхода расследования ФБК о «тайной империи» Медведева. В материале говорилось об имуществе, которое премьер-министр якобы приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы» с использованием некоммерческих фондов.

В фильме, выпущенном по материалам расследования, на территории резиденции в Плесе ФБК обозначил «домик для уточки», что и стало для активистов поводом сочинить соответствующую «кричалку». Кроме того, участники пришли на акцию с резиновыми и картонными утками.

В ФБК сообщили, что Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Заместитель председателя правления Газпромбанка и однокурсник премьер-министра Илья Елисеев, которого в расследовании назвали одним из управляющих активами, счел материал «информационным вбросом».

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование ФБК носит ярко выраженный характер предвыборной компании главы фонда Алексея Навального. Она сочла бессмысленным комментировать данные «оппозиционного и осужденного персонажа». В Кремле сообщили, что им нечего добавить к словам Тимаковой, так как они не видели «творчество этого известного осужденного гражданина».