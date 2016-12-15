6 марта, 23:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношениям между Москвой и Вашингтоном вредит «истерия», создаваемая американскими СМИ и Белым домом, передает CNN.

«Самое время кому-нибудь в США подумать: разве мы настолько слабы, что [другая] страна может вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему», – сказал Песков.

Песков напомнил историю с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, который ушел в отставку из-за того, что его уличили в контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

«Мы очень сожалеем из-за той ситуацией, с которой мы сейчас столкнулись. Пытаться сделать Россию токсичной страной, а российского посла токсичным послом – это эмоциональный экстремизм», – пояснил пресс-секретарь.

Песков при этом подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США. По его словам, Москва выражает желание видеть в лице Вашингтона «предсказуемого партнера» и «предсказуемого визави для диалога».

В феврале The Washington Post писала, что советник президента США Дональда Трампа в декабре 2016 года обсуждал с послом РФ отмену антироссийских санкций. Сам Флинн сначала эту информацию отвергал, а позже рассказал, что действительно вел переговоры с Кисляком. При этом, по его словам, в разговоре шла речь не об отмене санкций, а о высылке 35 российских дипломатов из-за предполагаемого вмешательства России в американскую предвыборную кампанию.