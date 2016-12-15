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Российские банки оказываются предоставлять услуги гражданам с паспортами, выданными самопровозглашенными республиками Донбасса (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РБК.

Издание опросило представителей банков из топ-30, никто из них не выразил готовность обслуживать жителей Донбасса. В большей части финансовых организаций либо отказались обсуждать этот вопрос, либо «обтекаемо» ответили, что обслуживают исключительно граждан РФ. В нескольких банках пояснили, что у них существуют официальные ограничения на работу с клиентами из самопровозглашенных республик.

Издание отметило, что позиция банков противоречит указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР.

«Паспорта граждан Донецкой и Луганской республик не принимаются банком для осуществления банковских операций, так как ДНР и ЛНР являются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и международным сообществом как отдельные государства», – сказали в call-центре Сбербанка.

При этом официальный представитель банка добавил, что «в ближайшие дни» финансовая организация закончит «процесс адаптации» нового типа документов и начнет оказывать услуги жителям Донбасса.

Заметка дополняется.