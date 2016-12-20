02:13

Власти КНДР сообщили, что 6 марта запустили четыре баллистические ракеты с целью отработать возможные удары по военным базам США, расположенным в Японии. Об этом сообщает «Ренхап».

Отмечается, что перед военными КНДР стояла задача «ударить по основным позициям империалистических агрессивных сил США в Японии». За запуском ракет наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как добавило Reuters, лидер КНДР также отдал приказ «все время быть готовыми занять позиции и своим огнем уничтожить противника».

После этого заявления США и Япония при участии Южной Кореи попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, сообщили в штаб-квартире организации «Интерфаксу».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запуски КНДР и призвал страну соблюдать международные обязательтсва.

«Генеральный секретарь осуждает пуски КНДР баллистических ракет, три из которых упали в исключительную экономическую зону Японии. Такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе», – сказал пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, сообщил, что США препринимают меры для усиления защиты от баллистических ракет. В частности, Вашингтон намерен направить в Южную Корею противоракетную систему THAAD.