Власти КНДР сообщили, что 6 марта запустили четыре баллистические ракеты с целью отработать возможные удары по военным базам США, расположенным в Японии. Об этом сообщает «Ренхап».
Отмечается, что перед военными КНДР стояла задача «ударить по основным позициям империалистических агрессивных сил США в Японии». За запуском ракет наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Как добавило Reuters, лидер КНДР также отдал приказ «все время быть готовыми занять позиции и своим огнем уничтожить противника».
После этого заявления США и Япония при участии Южной Корее попросили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, сообщили в штаб-квартире организации «Интерфаксу».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал запуски КНДР и призвал страну соблюдать международные обязательтсва.
«Генеральный секретарь осуждает пуски КНДР баллистических ракет, три из которых упали в исключительную экономическую зону Японии. Такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности и серьезно подрывают мир и стабильность в регионе», – сказал пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, сообщил, что США препринимают меры для усиления защиты от баллистических ракет. В частности, Вашингтон намерен направить в Южную Корею противоракетную систему THAAD.