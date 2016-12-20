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Рабочая группа по подготовке концепции проекта о российской нации решила изменить название документа. Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший глава Министерства национальной политики Валерий Тишков.

Теперь законопроект получит название «Об основах государственной национальной политики». Группа планирует разработать новую концепцию к апрелю.

«Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название», – пояснил Тишков.

В документе пропишут понятийный аппарат и разграничат полномочия федеральных, региональных и местных властей. Кроме того, в законопроекте определят политику государства в отношении малых и коренных народов, а также принципы проведения этнологической экспертизы законопроектов. При этом в проекте «скорее всего» появится специальный раздел о российской нации.

В октябре 2016 года экс-глава Министерства национальной политики Вячеслав Михайлов предложил создать закон «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями». Эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

Подробности разрабатываемого проекта Кремль не раскрывал. При этом в республиках говорили, что опасаются инициативы Михайлова. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов пояснял, что соответствующего закона «в природе существовать не может, он не принят фактически ни в одном государстве мира», так как формирование нации – это «объективный исторический процесс».