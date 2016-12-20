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Компания «Аэрофлот» расторгла контракт на поставку восьми самолетов Airbus 350–800 и ищет покупателей для остальных 14 заказанных лайнеров. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к авиаперевозчику.

Поставки планировалось начать в 2018 году, но контракт был расторгнут, причем без санкций для «Аэрофлота». Собеседник газеты объяснил это тем, что Airbus собирается прекратить выпуск модели А350–800, так как не получил достаточного количества заказов.

Кроме Airbus 350–800, российская авиакомпания заключила контракт на поставку 14 самолетов модели А350–900. Источник «Ведомостей» отметил, что еще неизвестно, возьмет ли «Аэрофлот» эти лайнеры. По словам собеседника, это будет зависеть от того, поставит ли их Airbus в срок.

В 2017 году цена А350–900 по каталогу составляет $311,2 млн, при заказе большой партии скидка может превышать 50%.

На данный момент у «Аэрофлота» 37 самолетов – 22 Airbus 330 и 15 Boeing 777. В 2017 году в планах у перевозчика увеличить поток пассажиров на 12–14% (в 2016 году «Аэрофлот» перевоз 43,4 млн пассажиров).