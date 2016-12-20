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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась деятельностью московского департамента СМИ и рекламы, а также оператора наружной рекламы ТРК. Об этом источник в службе рассказал «Ведомостям».

Проверка началась после того, как ФАС стало известно о возобновлении сотрудничества департамента с ТРК. Согласно действующему закону, муниципальные власти могут заключать договоры с операторами наружной рекламы исключительно после проведения конкурса, подчеркнула газета.

В 2013 году компания ТРК стала вторым по величине оператором наружной рекламы в Москве, после того как власти Москвы разыграли на аукционах 90% рекламных площадок. По контрактам ТРК получила около 1,5 тысяч рекламных мест, за которые обещала платить по 2,25 млрд рублей в течение 10 лет.

В 2016 году компания не смогла вовремя перечислить в бюджет Москвы 1,9 млрд рублей, поэтому в январе 2017 года департамент сообщил, что разорвал контракты. При этом через три недели компания погасила часть долга (1,3 млрд рублей и неустойку в 51 млн рублей), после чего пять из восьми контактов были восстановлены.

Член Адвокатской палаты Москвы Михаил Черба пояснил, что если договор между департаментом и ТРК действительно был расторгнут, то возобновление сотрудничества без торгов нарушает закон «О рекламе».

В случае, если ФАС найдет нарушение антимонопольного законодательства и закона «О рекламе», она сможет обязать департамент аннулировать договоры с ТРК и провести новый конкурс.