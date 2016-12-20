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Власти КНДР временно запретили гражданам Малайзии уезжать из страны. Об этом сообщает Reuters.

По словам северокорейских властей, эти меры были предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Малайзии граждан КНДР. Руководитель малайзийской полиции Халид Абу Бакара пояснил, что сотрудники посольства КНДР, подозреваемые в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, скрываются от правоохранительных органов на территории дипмиссии в Куала-Лумпуре.

МИД КНДР направил соответствующее решение правительства в посольство Малайзии. Пхеньян при этом выразил надежду, что конфликт будет решен «в ближайшее время в интересах развития отношений между двумя странами».

Вице-премьер Малайзии Ахмад Захид Хамиди, в свою очередь, также распорядился «немедленно» запретить покидать страну всем гражданам КНДР.

Заметка дополняется.