08:08

Администрация президента (АП) рекомендовала губернаторам «творчески подойти» к поздравлениям с 8 Марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве одного из регионов.

Губернаторам, по сведениям газеты, посоветовали, например, записать поздравления в стихах. Как сказал собеседник издания, в АП главам регионов сказали, что «не только губернаторы так будут делать».

Рекомендации АП «напрямую», как пишет «Коммерсантъ» выполнил кировский губернатор Игорь Васильев. На торжественном мероприятии 6 марта он прочитал стихотворение своего сочинения: «У нас леса в России до небес/ И круче всех у нас дубы и клены/ В России все российское the best/ В России все родное просто клево».

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев снялся в видеоролике в рамках флешмоба «Mannequin Challenge». В конце ролика Шанцев говорит, что «женщина – это загадка и тайна за семью печатями», но мужчины «готовы разгадывать вас каждый день».

В пресс-службе губернатора Краснодарского края «Коммерсанту» сообщили, что в поздравлении от имени Вениамина Кондратьева применят технологию дополненной реальности. В праздничный день на площади у краевой администрации установят фигуру в виде восьмерки, возле которой женщины смогут сфотографироваться и распечатать снимок с автографом Кондратьева.

«На креатив», отмечает газета, решились не все губернаторы. Традиционно к поздравлениям подошли временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.