Программа саммита ЕС, который состоится 9 и 10 марта в Брюсселе, помимо ожидаемого официального объявления Великобританией о начале процедуры выхода из ЕС, включает в себя пункт, который до последнего времени казался практически формальным: участники саммита должны решить вопрос о продлении полномочий председателя Европейского совета. С 1 декабря 2014 года эту должность занимает бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Его мандат рассчитан на два с половиной года и в марте участники Евросоюза должны решить, можно ли продлить его полномочия еще на один срок. Этот вопрос не казался дискуссионным, поскольку деятельность Туска не вызывала серьезных нареканий. Однако беспрецедентная проблема возникла там, где ее совершенно не ждали. Своего представителя на важнейшем посту в Брюсселе отказалась поддерживать сама Польша. В качестве альтернативы польское правительство собирается предлагать на пост главы Европейского совета депутата Европарламента, а в прошлом – польского чиновника, отвечавшего на разных должностях за вопросы евроинтеграции Яцека Сарьюша-Вольского. Шансы на то, что представители стран ЕС за несколько дней до голосования неожиданно убедятся в его достоинствах и окажут ему поддержку фактически равны нулю. Этот шаг – намеренное торпедирование реального представителя собственной страны с минимальными шансами на результативность. И это еще одно свидетельство (если у кого-то есть в них нужда), что кризис в Евросоюзе не ограничивается Брекзитом.

Трон для короля компромиссов

Председателя Европейского совета с 2009 года (когда полномочия, как самого совета, так и его главы были расширены) иногда называют «Президентом Европы». Разумеется, используемая тут аналогия весьма условна. Тем не менее, глава Европейского совета действительно отвечает за руководство особым органом, определяющим сейчас стратегические направления политики ЕС, а также до определенной степени отвечает за вопросы общей внешней политики Евросоюза. В нынешнем виде должность председателя появилась в 2009 году после введения в действие Лиссабонского договора – компромиссной попытки усилить интеграцию ЕС. Сам Европейский совет – структура объединяющая глав государств или правительств всех стран ЕС. Как своего рода неформальный клуб президентов и министров, который собирался несколько раз в год для обсуждения стратегических вопросов, он появился еще в 1960-е годы. По мере расширения и упрочения ЕС Совет тоже приобретал формальный статус, его встречи стали проходить более регулярно.

Появление с 2009 года у этой структуры отдельного выбираемого председателя означало лишь то, что теперь заседания президентов и премьеров стран ЕС, посвященные принципиальным вопросам развития, будет готовить и проводить один человек, получающий полномочия говорить от имени всего Совета. А так как большинство вопросов, которые решаются на Европейском Совете должны приниматься на основе консенсуса, то фактически заботой председателя является поиск компромиссов между руководителями государственных машин 28 стран, а также другими представителями Брюссельской бюрократии. Должность фактически рассчитана на мастеров особенно сложных компромиссов. Первым Председателем Европейского Совета после 2009 года стал бывший председатель нижней палаты парламента премьер Бельгии Херман Ван Ромпей. Его опыт политика, вынужденного постоянно находить зыбкие компромиссы в раздираемой между фламандцами и валлонцами Бельгии, вполне отвечал новой должности. Когда в 2014 году возник вопрос о том, кто придет ему смену, то достаточно быстро начала обсуждаться фигура Дональда Туска, на тот момент – премьер-министра Польши.

Успешный человек с Востока