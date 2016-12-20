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Правительство установило порядок финансирования российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, с 2017 по 2019 год РУСАДА получит 1,6 млрд рублей – по 556 млн рублей ежегодно.

С 2017 года агентство напрямую финансируется из федерального бюджета, а не через Минспорта. В конце прошлого года были одобрены поправки, которые увеличивают субсидии РУСАДА на 300 млн рублей ежегодно.

Изначально предполагалось, что «на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд» будут выделять 252 млн рублей каждый год.

Новая схема финансирования РУСАДА была установлена по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое было недовольно контролем Минспорта над российским агентством.

В 2015 года ВАДА обвинило РУСАДА в уничтожении результатов положительных допинг-проб на Олимпиаде в Сочи 2014 года. После этого деятельность РУСАДА приостановили. В июле 2016 года ВАДА опубликовало доклад, где заявило о поддержке допинга в России на государственном уровне.

Российские власти отрицают существование подобной программы. В начале марта президент Владимир Путин признал, что существовавшая в России система контроля за допингом не сработала. Виновата в этом, по словам президента, российская сторона.