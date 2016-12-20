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Концерн Volkswagen показал прототип своего полностью самоуправляемого автомобиля, сообщает Mashable.

Машина получила название Sedric (self-driving car), ее представили на Женевском автосалоне. Это первый такой автомобиль, разработанный VW. Машина полностью автономна, ей не требуется человек, который управлял бы ею.

https://www.youtube.com/watch?v=G20J6MdW75c

Mashable отмечает, что представленное авто похоже на покемона Бульбазавра (Bulbasaur) «своими широко расставленными глазами».

The Verge, в свою очередь, сравнивает внешний вид автомобиля со «взбесившимся тостером».

Как уточняют оба издания, Sedric – пока только концепция, VW не назвал даже примерных сроков, когда будет запущено производство автомобиля и когда он выйдет на улицы.