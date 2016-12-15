10:29

Исполняющая обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

В конце 2016 года New York Times опубликовала материал, где утверждалось, что российские чиновники впервые признали существование в стране системы допинга.

В тексте в том числе приводились слова Анцелиович об «институциональном сговоре», под которым понималось масштабное применение запрещенных препаратов российскими олимпийцами.

РУСАДА позднее обвинило издание в том, что слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в начале декабря опубликовало вторую часть доклада о допинге в России. В нем утверждалось, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоды от этого.

Ранее в 2016 году ВАДА обвинило российские власти в поддержке на государственном употребления спортсменами запрещенных препаратов. В первом докладе агентства упоминались несколько чиновников Минспорта, в том числе главы министерства Виталия Мутко.

После выхода доклада Мутко отстранил упоминавшихся ВАДА сотрудников Минспорта от работы. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев уволил одного из заместителей Мутко. Сам глава Минспорта покинул свою должность в октябре прошлого года, президент России Владимир Путин назначил его вице-премьером по вопросам спорта.