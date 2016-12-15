10:42

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал страны-члены Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) не тормозить процессы интеграции и напомнил им о скидках на газ для членов объединения. Его цитирует «Интерфакс».

«Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже», – заявил глава правительства (цитата по РИА Новости).

Медведев не уточнил о какой именно стране идет речь, но предложил не выносить двусторонние проблемы на ЕАЭС. Интеграция, по его мнению, становится заложником споров двух стран. Премьер-министр заявил, что это «сродни шантажу: повлияйте, или мы ничего не подпишем».

Такие преимущества стали возможны благодаря созданию Евразийского экономического сообщества, а его члены пытаются блокировать интеграционные процессы, отметил он. «И здесь никто никого насильно не держит», – подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министр Белоруссии ранее во время встречи стран ЕАЭС заявил о своей озабоченности из-за нерешенной проблемы с поставками нефти и газа из России.

Евразийское экономическое сообщество было создано в 2001 году. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.