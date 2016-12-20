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Воспитательница Евгения Чудновец, которой отменили приговор за репост видеоролика с издевательством над ребенком, займется правами заключенных женщин. Об этом она рассказала РБК.

«Это меня волновало все время нахождения в колонии. Сплошь и рядом я видела печальные лица этих девушек, которые уже не надеются на досрочный выход, не надеются ни на что.Я думаю, что, если у меня будет такая возможность, мы их вместе попробуем вытащить оттуда. Там много таких, по ошибке осужденных», – заявила она.

Воспитательница намерена привлечь внимание к делу вожатого в детском лагере Даниила Безбородова, который получил три года колонии за видеоролик с издевательством над мальчиком. По мнению Чудновец, он не виноват, а ее муж утверждает, что дело над Безбородовым – это «беспредел».

Она при этом пояснила, что ей потребуется восстановление после нахождения в тюрьме, так как «система и борьба с ней отняли очень много сил». Воспитательница отметила, что намерена добиваться выплаты компенсации.

Евгения Чудновец вышла на свободу ранее 6 марта. Это произошло в тот же день, когда суд отменил ее приговор. За ней признали право на реабилитацию и компенсацию.

Воспитательница получила полгода колонии в ноябре 2016 года за перепост ролика, где вожатые лагеря заставили мальчика раздеться. Чудновец была признана виновной по части 2 статьи 42.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), но позднее ее срок смягчили до 5 месяцев заключения.